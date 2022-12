Bożonarodzeniowa kampania dla Mosso od Abanana i hi GRUPY

„Startująca właśnie kampania jest drugą odsłoną i zarazem poszerzoną kontynuacją działań promocyjnych, które rozpoczęliśmy na rzecz marki Majonezu Napoleońskiego Mosso przed tegoroczną Wielkanocą. Nasza grupa docelowa jest ciekawa nowych i nieoczywistych smaków, cieszą ją kulinarne eksperymenty. W kwietniu ciepło przyjęto efekty naszej pracy, o czym świadczą wyniki zasięgowe zróżnicowanych formatów. Dlatego na Boże Narodzenie opracowaliśmy nową wersję, skupiając się w szczególności na wypiekach, ale nie zapomnieliśmy oczywiście o tradycyjnych zastosowaniach, czyli pysznych przekąskach czy soczystych mięsach” – opisuje przyjętą strategię Błażej Balcerzyk, Team Leader Abanana.

Katarzyna Kowalska, Dyrektor Marketingu Mosso Kewpie Poland dodaje: „Święta to wyjątkowy czas, Polacy pielęgnują tradycję, a ta nakazuje nam wtedy być blisko rodziny, budować atmosferę ciepła i radości oraz zadbać o stół wigilijny. Przepisy kulinarne przekazywane są z pokolenia na pokolenie, jednak coraz częściej otwieramy się na zaskakujące połączenia produktów, dlatego zachęcamy wszystkich miłośników – i nie tylko – majonezów do eksperymentowania. Nasi klienci są szefami kuchni w swoich domach, dlatego inspirujemy ich każdego dnia. Czy babeczki majonezowe z konfiturą wiśniową lub drożdżowe cynamonki z majonezem nie brzmią intrygująco? A proszę mi wierzyć, smakują wspaniale. I tą kampanią właśnie zachęcimy konsumentów do tego, żeby podzielili się podobnymi odkryciami kulinarnymi, przepisy znajdują się na naszej stronie SzefSmaku.pl, korzystają z nich z całe rodziny, by wystąpić w roli kuchmistrza i degustatora, a potem zaskoczyć i zadowolić podniebienia gości”.

Szereg prowadzonych działań obejmuje nie tylko kanały i formaty digital czy popularne platformy mediowe, ale także wybrane sklepy znanych sieci. Zarówno reklamy dynamiczne, jak i statyczne kierują odbiorcę do specjalnego landing page, gdzie królują smakowite, świąteczne treści zainspirowane przez kreatywny zespół Abanana. To właśnie tu odbiorca znajdzie moc bożonarodzeniowych przepisów oraz szczegółowe informacje o majonezie Mosso.

Zaangażowani w projekt: