Konsorcjum Grupy Eura7 z hi GRUPĄ

Sformalizowanie współpracy jest kolejnym etapem kooperacji obu podmiotów i wynikiem wspólnych realizacji na rzecz takich marek jak: Mosso, DAKO, Edu Bears, Dechra Polska. W ramach konsorcjum hi GRUPA odpowiedzialna jest za opracowanie i realizację strategii mediowych, dobór mediów oraz bieżącą realizację i optymalizację kampanii reklamowych. Zespół Grupy Eura7 swoje prace koncentruje w obszarze rozwiązań kreatywnych, technicznych, lojalnościowych oraz loteryjnych.

„Jeden zespół pozwala nam na optymalizację dwóch obszarów niezwykle istotnych dla klientów: czasu i kosztów. Niezależnie od tego, czy jest to loteria, landing page kampanijny z integracjami zewnętrznymi, kreatywna kampania czy zakup mediów. Mamy pełną kontrolę nad każdym z tych obszarów, szczególnie nad wydatkami mediowymi i ich optymalizacją, co jest niezwykle istotne dla naszych klientów oraz daje nam przewagę konkurencyjną” – twierdzi Jarek Dziedzicki, Head of Client Service w Grupie Eura7.

Marek Szabrański, CEO hi GRUPA: „Nawet najlepsza kreacja bez dobrego planu i najlepiej ułożony mediaplan bez właściwej kreacji nie zrealizują założonych celów w stopniu optymalnym. Bliska współpraca pomiędzy agencjami hi MEDIA i Abanana daje nowe możliwości w tym aspekcie i podnosi komfort pracy przy projektach reklamowych naszym Klientom”.

Agata Kieloch, Account Manager w Grupie Eura7, realizująca przedsięwzięcia razem z hi GRUPA, dodaje: „Nasze dotychczasowe wspólne projekty pokazały, że razem dostarczamy klientom jeszcze wyższą jakość produktu podczas realizacji powierzonych zadań, a finalne efekty i wyniki kampanii są korzystniejsze, co weryfikują kluczowe wskaźniki efektywności. Konsorcjum pozwala nam na swobodę twórczą i wykonawczą w środowisku dynamicznie działającego rynku i jakże wymagającego klienta”.

„hi GRUPA i Grupa Eura7 ma mnóstwo punktów styku w zakresie świadczonych usług i biznesowej wizji. Współpracując od ponad 3 lat, zespoły obydwu podmiotów wypracowały skuteczny model kreowania strategii z obszarów marketingu i mediów. Ta synergia kompetencji daje potencjał wykorzystania wysokiej klasy specjalistów w poszczególnych obszarach działalności, gdzie klient zyskuje przez spójność pomysłów, rozwiązania 360 i przez ich sprawną egzekucję. Efektem tego jest już wielu aktywnych wspólnie pozyskanych klientów, którym jesteśmy w stanie pomóc rozwijać ich biznesy i dostarczyć technologię i rozwiązania marketingowe na najwyższym poziomie” – kończy Arkadiusz Pszczółkowski, COO hi GRUPA.

hi GRUPA z roku na rok dynamicznie powiększa portfolio obsługiwanych klientów, wzmacniając równolegle strategiczne kompetencje niezbędne do pracy w pełnym wyzwań środowisku projektów reklamowych. Zacieśnienie współpracy z zespołami Grupy Eura7 wpisuje się w plan zwiększania zakresu realizowanych usług dla klientów Grupy.

Podpisanie umowy konsorcjum dla Grupy Eura7 jest kolejnym krokiem w rozwoju kompleksowości oferty reklamowej. W zeszłym roku krakowska grupa zainwestowała w warszawską spółkę Nofsza, startup specjalizujący się we wdrażaniu i prowadzeniu akcji aktywizacyjnych typu loterie, konkursy, programy bonusowe.