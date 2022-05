Błażej Balcerzyk pokieruje agencją Abanana należącą do Grupy Eura7

Do Grupy Eura7 dołączył Błażej Balcerzyk, który objął stanowisko Team Leader. Jest to powrót Balcerzyka do Grupy Eura7 po siedmiu latach, kiedy to piastował stanowisko Creative Managera.