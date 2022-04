Wystartowała wielkanocna kampania Mosso

Jarosław Dziedzicki, Head of Client Service w Abanana, odpowiedzialny za realizację działań na rzecz Mosso uzupełnia: „Dla naszej docelowej grupy gotowanie to przede wszystkim okazja do odkrywania nowych możliwości, składników, czy wreszcie smaków. To osoby, które uwielbiają eksperymentować, dlatego łączą nieoczywiste smaki i produkty, ciesząc się z każdej chwili. Dla nich upieczenie tradycyjnej babki w nowoczesny sposób z majonezem to ciekawe wyzwanie, ale z przede wszystkim ekscytacja. Dlatego kampania połączyła wspomniane wartości z motywem niespodzianki, którą jest „niestandardowe” zastosowanie Majonezu Napoleońskiego Mosso. Nasz Klient oczekiwał od nas kreatywności, wysmakowanego obrazu i zapamiętywalnego konceptu perswazyjnego i taki produkt otrzymał”.

Kampania objęła efektywne kanały i formaty digital, wybrane sklepy sieci oraz popularne platformy mediowe. Reklamy statyczne i dynamiczne kierują odbiorcę do specjalnego landing page, do którego smakowite treści zostały zainspirowane przez zespół Abanana. To tutaj odbiorca znajdzie komplet informacji o majonezie Mosso oraz bogactwo – między innymi – wielkanocnych przepisów.

Zaangażowani w projekt: