Otwórz się na najlepsze – kampania reklamowa dla DAKO od Abanana

Wiosna to jeden z najgorętszych okresów roku w branży budowlanej. Z myślą o dotarciu do klientów i inwestorów poszukujących kompleksowej stolarki firma DAKO przygotowała kampanię reklamową realizowaną przez agencję Abanana. Działania będą prowadzone od kwietnia do końca 2022 roku oraz w najważniejszych kanałach komunikacji marketingowej.